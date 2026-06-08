Вечерней электричке Таганрог — Ростов добавили остановку на станции Морская

С 8 июня по 24 октября 2026 года пригородный поезд № 6527, следующий по маршруту Таганрог — Ростов будет делать дополнительную остановку на станции Морская. В связи с этим в расписание состава внесены небольшие изменения.

Согласно новому графику, поезд № 6527 будет отправляться со станции Таганрог в 21.39, далее следуют остановки Таганрог-Пассажирский, Михайловка, Бессергеновка, Вареновка, Приморка, Морская (22.08–22.09), Мержаново, Морской Чулек, Хапры, Ростов-Западный, ОП 1337 км, Темерник.

«Прибытие на станцию Ростов запланировано в 23.08», — сообщает Северо-Кавказская пассажирская транспортная кампания.

Уточнить актуальное расписание можно на сайте перевозчика www.skppk.ru, а также у билетных кассиров в пригородных кассах вокзалов, на информационных стендах и табло. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.

Ранее мы рассказывали о том, что через Ростовскую область впервые пройдет пассажирский поезд «Ночной экспресс».

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт»