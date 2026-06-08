Власти Таганрога ищут нового подрядчика для завершения ремонта дороги на улице Ломоносова

В Таганроге выявили пять участков дорог с критическими ямами для срочного ремонта.

В Таганроге продолжается ремонт дорог. Как сообщил на планерном совещании в администрации города директор МКУ «Благоустройство» Артур Григорян, работы на Николаевском шоссе уже завершены. Сейчас подрядчик приступил к ремонту дорожного полотна на Поляковском шоссе, а затем перейдет на улицу Спортивную.

Кроме того, выявлены участки с критическими ямами. Речь идет о районе Северной площади, улице Л. Чайкиной (на повороте с Бакинского моста), улице Дзержинского (в районе ТЦ «Юность») и Марцевском треугольнике.

«Заместителю главы администрации по вопросам городского хозяйства Егору Долматову поставлена задача оперативно согласовать с подрядчиком ремонт на этих участках», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Еще один проблемный объект — улица Ломоносова. Подрядчик ООО «ДонДорСтрой» нарушил условия контракта и отнесся к своим обязанностям недобросовестно. В связи с этим контракт с ним расторгнут. Сейчас власти оперативно определяют нового подрядчика, который зайдет на объект, исправит допущенные ошибки и полностью завершит ремонт дорожного полотна.

Фото администрации Таганрога (из архива)