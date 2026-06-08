Акция «Сад Памяти» в Таганроге объединила студентов, преподавателей и семьи погибших Героев СВО

Студенты и преподаватели Таганрогского механического колледжа присоединились к всероссийской акции «Сад Памяти», сообщила глава города Светлана Камбулова, принявшая участие в этом мероприятии.

В нынешнем году на территории учебного заведения высадили кустарники гибискуса на Памятной аллее, заложенной в 2025 году в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции.

Напомним, акция «Сад Памяти» проводится с 2020 года и направлена на сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину. В Таганроге 8 июня участие в акции приняли студенты, преподаватели, а также родные и близкие погибших выпускников. Высаженные растения станут живым символом благодарности и уважения к подвигу земляков.

«Особые слова признательности — семьям Героев. Невозможно восполнить их утрату, но наша обязанность — бережно хранить память о тех, кто до конца выполнил свой долг перед Отечеством. Пусть эта Памятная аллея напоминает нынешним и будущим поколениям студентов о мужестве, ответственности и великой миссии каждого гражданина России — любить и защищать свою Родину», — отметила глава Таганрога.

Ранее мы рассказывали о том, что имя погибшего на СВО выпускника получил юнармейский отряд таганрогского лицея № 28.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой