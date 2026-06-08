На Пушкинской набережной Таганрога заменят болт, сломавшийся из-за ненормативной эксплуатации уличного тренажера

Жители Таганрога обеспокоены состоянием уличных тренажеров на Пушкинской набережной. О проблеме по обращению читателя сообщило местное сетевое издание.

В публикации отмечается, что на одном из тренажеров из крепления выпал болт, что создает серьезную угрозу здоровью горожан, которые используют это оборудование для занятий спортом. Мужчина неоднократно обращался в компетентные инстанции с просьбой исправить ситуацию, однако результата не получил.

В администрации Таганрога, куда мы направили соответствующий запрос, пояснили, что в связи с ненормативной эксплуатацией спортивного оборудования крепежный болт сломался.

«9 июня будут проведены работы по его замене», — говорится в комментарии городских властей.

Фото: «Блокнот Таганрог»