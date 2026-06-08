Главная » Новости Таганрога

Какие мероприятия пройдут в Таганроге ко Дню России в 2026 году

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В течение этой недели и на длинных выходных — в Таганроге состоятся различные мероприятия, посвященные празднованию Дня России.

Новости Таганрога

Учреждения культуры, молодежные организации подготовили обширную программу, в которую вошли более 20 тематических акций, концертов, мастер-классов, экскурсий.

10 июня во Дворце молодежи откроется информационно-тематическая выставка «17 традиционных ценностей России». В этот же день СКЦ «Приморский» представит  концертные программы «Россия единая и непобедимая!» и «С Россией в сердце».

11 июня стартует молодежная акция «Мой триколор» — у входа в парк им. М. Горького и ГДК будут раздавать ленточки цветов российского флага. Большой праздничный концерт с участием творческих коллективов юга России пройдет утром в Городском ДК.

12 июня в парках Таганрога из радио трансляторов будут звучать песни о России. Шахматный павильон парка им. М. Горького и в арт-пространство «Таганрогский трамвай» станут площадками фестиваля национальных культур «Мир Вашему дому». В программе — выступления творческих коллективов, мастер-классы, игры для детей.

Таганрогский художественный музей 12 и 13 июня проведет серию пешеходных экскурсий по историческому центру. Тематические экскурсии состоятся в музеях Таганрогского музея-заповедника.

Программа городских мероприятий, посвященных Дню России

Особое внимание в предпраздничные и праздничные дни власти Таганрога уделят обеспечению общественного порядка и безопасности. Массовые программы на открытом воздухе, как и в предыдущие годы, проводиться не будут.

Фото Сергея Плишенко из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

День России культурные выходные музеи Таганрога парк им. Горького праздничные мероприятия
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru