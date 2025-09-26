Главная » Новости Таганрога

В Таганроге во время проверки на линии отсутствовали автобусы № 60

26 сентября в Таганроге прошли очередные проверки на автобусных маршрутах №№ 11, 13 и 60, сообщили в администрации города.

Проведенный рейд показал отсутствие на линии автобусов № 60. По остальным двум маршрутам нарушений не обнаружили, они работали согласно утвержденному расписанию.

Кроме того, во время проверки салонов автобусов участники рейда отметили неудовлетворительное санитарное состояние одного из них на маршруте № 31.

«К транспортным организациям, не исполняющим условия муниципальных контрактов, применяются штрафные санкции», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге автобусы двух маршрутов не доезжали до конечной остановки.

Фото tagancity.ru

