В Таганроге автобусы двух маршрутов не доезжали до конечной остановки

В городе по поручению главы Таганрога Светланы Камбуловой прошла очередная проверка работы общественного транспорта.

Сегодня в Таганроге представители управления транспорта администрации города провели проверку работы автобусов маршрутов: № 19, 30 и 56. Об итогах проверки рассказала пресс-служба администрации.

«Выявлено несоблюдение водителями автобусов № 19 утвержденной схемы движения до конечного остановочного пункта ЖМ «Солнечный берег», а водителями автобусов маршрута № 56 до конечного остановочного пункта «Порт», — говорится в сообщении.

Работа автобусов по маршруту № 30 нареканий у проверяющих не вызвала. В салонах также был порядок.

По результатам проверок составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками. К транспортным организациям, не исполняющим условия муниципальных контрактов, применяются штрафные санкции.

Фото: администрация Таганрога