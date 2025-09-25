Главная » Новости Таганрога

В Таганроге автобусы двух маршрутов не доезжали до конечной остановки

На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

В городе по поручению главы Таганрога Светланы Камбуловой прошла очередная проверка работы общественного транспорта.

Новости Таганрога

Сегодня в Таганроге представители управления транспорта администрации города провели проверку работы автобусов маршрутов: № 19, 30 и 56. Об итогах проверки рассказала пресс-служба администрации.

«Выявлено несоблюдение водителями автобусов № 19 утвержденной схемы движения до конечного остановочного пункта ЖМ «Солнечный берег», а водителями автобусов маршрута № 56 до конечного остановочного пункта «Порт», — говорится в сообщении.

Работа автобусов по маршруту № 30 нареканий у проверяющих не вызвала. В салонах также был порядок.

По результатам проверок составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками. К транспортным организациям, не исполняющим условия муниципальных контрактов, применяются штрафные санкции.

Фото: администрация Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автобус новости Таганрог транспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru