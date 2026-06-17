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Под Таганрогом 40-летний водитель большегруза во время ливня выехал на встречную полосу, врезался в «КамАЗ» и погиб

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Водитель и пассажир второго автомобиля, участника ДТП, пострадали.

Новости Таганрога

Под Таганрогом накануне поздно вечером произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. На трассе Таганрог — Покровское в условиях сильного ливня столкнулись два грузовика, в результате один водитель погиб, еще два человека пострадали.

Как сообщил изданию «Приазовская степь» начальник отделения Госавтоинспекции Неклиновского ОМВД А. Жданов, авария произошла около 23 часов. Столкнулись большегрузы SHACMEN и КамАЗ. Водитель автомобиля SHACMEN погиб на месте. Водитель «КамАЗа» и его пассажир получили травмы, их доставили на скорой помощи в БСМП Таганрога.

По предварительным данным, водитель SHACMEN не учел сложные погодные условия и не выбрал безопасную скорость. Мужчина не справился с управлением, его машину занесло на встречную полосу, по которой в этот момент двигался «КамАЗ». Столкновение большегрузов привело к трагическим последствиям.

Фото из архива

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

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