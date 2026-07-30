Учредитель рыболовного предприятия в Ростове обвиняется в подкупе участника аукциона

В Ростове перед судом предстанет учредитель коммерческого рыболовного предприятия, обвиняемый в попытке подкупа участника аукциона по распределению рыбоводных участков. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального Следкома.

Мужчину обвиняют по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ — коммерческий подкуп в крупном размере. По версии следствия, представляя интересы своей компании на открытом аукционе за право заключения договоров пользования рыбоводными участками в соседнем регионе, он пообещал другому участнику торгов 600 тысяч рублей за то, чтобы тот не поднимал ставки и тем самым помог ему одержать победу.

Злоумышленник успел перевести на банковский счет 200 тысяч рублей, после чего его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд, где его рассмотрят, по существу.

Ранее мы рассказали, что житель Ростова может получить срок за подделку медсправки для работы лоцманом.

Фото rostov.sledcom.ru