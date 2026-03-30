В Таганроге власти заключили контракты с новым перевозчиком на маршруты №5 и №74

В Таганроге с 31 марта на двух городских маршрутах начнет работу новый перевозчик, что должно повысить качество пассажирских перевозок. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, это продолжение планомерной работы по улучшению транспортного обслуживания таганрожцев.

Контракты с прежним оператором на маршрутах №5 «пл. Авиаторов — Кирпичный завод» и №74 «ул. Дачная — ЖМ „Солнечный берег“» были расторгнуты еще осенью 2025 года. Временное обслуживание осуществлял ИП Бородай О. В., однако на качество перевозок продолжали поступать жалобы от жителей. По итогам конкурса, состоявшегося 25 марта, победителем признан предприниматель из Краснодарского края — ИП Бекиров А. Р., который уже зарекомендовал себя на маршруте №73 Б.

На каждый из маршрутов выйдет по 8 современных автобусов возрастом 2–3 года, что является существенным обновлением подвижного состава, подчеркнула глава города. Интервал движения составит 10–15 минут.

Ранее, в феврале 2026 года, в городе уже была изменена схема движения электробуса 2Т и полностью восстановлена работа маршрута №73 Б. Заключение полноценных муниципальных контрактов, по словам Светланы Камбуловой, гарантирует стабильную работу маршрутов и соблюдение перевозчиком всех обязательств.

Поделиться мнением об изменениях и оставить предложения по работе транспорта можно в Управлении транспорта Таганрога по телефонам: 8 (8634) 39-30-58 и 8 (8634) 36-12-93.

