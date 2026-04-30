Готовность участка федеральной трассы Р-280 в обход Таганрога достигла 45%

Федеральные дорожники рассчитывают завершить ремонт ключевого участка трассы досрочно.

На встречах главы Таганрога с трудовыми коллективами жители регулярно интересуются, как продвигаются дорожные работы на федеральной трассе, проходящей в объезд города. Речь идет об участке капитального ремонта с 70 по 83 километр автодороги Р-280 «Новороссия».

Работы выполняет подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На данный момент готовность объекта составляет 45%. Это позволяет рассчитывать на досрочное завершение. По плану федеральные дорожники должны сдать участок в октябре 2027 года, однако текущие темпы дают надежду на более ранний ввод в эксплуатацию», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

И привела слова заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина о том, что «дорога имеет стратегическое значение как для транзита в Крым, так и для внутрирегиональных перевозок, связи Таганрога, десятков сёл и фермерских хозяйств с областным центром».

В ведении ФКУ Упрдор «Тамань» находится вся трасса Р-280 «Новороссия» протяженностью более 630 км. Она проходит по территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Ростовской области. На всем протяжении активно ведутся комплексные работы по доведению трассы до параметров четырехполосной дороги.

Ключевая цель ремонта на участке 70–83 км — повышение пропускной способности и общего уровня безопасности движения. Технология работ выбрана с максимальным учетом комфорта автомобилистов: сначала строят две новые полосы, затем переключают на них транспортный поток и только после этого приступают к капитальному ремонту существующих двух полос. Благодаря такому подходу движение сохраняется в двухполосном режиме без сужения проезжей части.

На сегодняшний день основание новой трассы с нижним слоем покрытия уже устроено на протяжении 9 км двух новых полос. Аналогичные работы выполнены еще на 7 км «старых» полос. Параллельно продолжается переустройство инженерных коммуникаций: газо- и водопроводов, линий связи и электроосвещения.

Особое внимание уделяется примыканиям к местной дорожной сети. Поскольку участок является частью обхода Таганрога и с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества, на всем отрезке предстоит переустроить 12 съездов и пересечений с местными дорогами.

«Их оборудуют переходно-скоростными полосами. Кроме того, будут обустроены две новые остановки общественного транспорта — у съездов к хутору Дарагановка и СНТ «Тополь», — пояснила Светлана Камбулова.

Для повышения безопасности на участке установят осевое барьерное ограждение, которое существенно снижает риск самых опасных лобовых столкновений. Завершающими этапами станут устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Добавим, что трасса Р-280 «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) сегодня является важнейшей частью сухопутного маршрута в Крым и входит в состав Азовского транспортного кольца. Расширение и приведение к современным параметрам всей магистрали значительно повысит ее пропускную способность, сократит время в пути и повысит безопасность для тысяч водителей, которые ежедневно используют эту дорогу.

«Работы на обходе Таганрога — наглядный пример того, как системная работа по развитию транспортной инфраструктуры меняет жизнь людей к лучшему уже сегодня», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой