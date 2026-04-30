Как будут работать почтовые отделения Таганрога на майские праздники

Почта России объявила о режиме работы отделений в период майских праздников.

Выходными днями для большинства почтовых офисов Таганрога станут 1 и 9 мая, однако отделения, выдающие заказы с маркетплейсов, продолжат работу в обычном графике.

8 мая рабочий день почтовых отделений сократят на один час.

В праздничные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические издания. При этом доставка пенсий и пособий продолжит осуществляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом местных особенностей.

«Для бесперебойного получения клиентами пенсий, пособий, почтовых отправлений и заказов с маркетплейсов некоторые отделения могут работать по иному расписанию», — уточнили в пресс-службе Почты России.

Узнать актуальный график работы или найти ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

