В Таганроге власти совместно с правоохранителями провели несколько рейдов по ликвидации незаконной торговли

Нарушители продавали продукты питания в непредназначенных для этого местах, на них составлены административные протоколы.

В Таганроге продолжается борьба со стихийной торговлей на территории города. Представители местной администрации и полиции проводят совместные рейды. В частности, за неделю такие рейды прошли по нескольким адресам: ул. Александровская,38/пер. Украинский, ул. Дзержинского, 163, Николаевское шоссе, 34-8.

Нарушители продавали овощи и фрукты, а также мясо, в местах, где реализовывать продукты питания нельзя. Было составлено три протокола об административных нарушениях по статье областного закона «Торговля в неустановленных местах».

Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала работу по пресечению несанкционированной торговли на территории города:

«Подчеркну, что наказание продавцов — это не главная цель. Участники мобильной группы по пресечению несанкционированной торговли, прежде всего, разъясняют торгующим нормы действующего законодательства и призывают их осуществлять торговлю в специально предназначенных для этого местах. Это важно, поскольку покупка товара на улице несет серьезные риски для здоровья покупателей», — подчеркнула глава города.

Есть еще одна негативная сторона стихийной торговли — незаконные точки продажи портят внешний вид города. Торговцы, покидая свои случайно выбранные места, зачастую оставляют после себя много мусора и грязи, что создает неблагоприятное впечатление.

Мероприятия по пресечению несанкционированной торговли в Таганроге будут продолжены.

Фото администрации Таганрога (из архива)