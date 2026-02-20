В Таганроге власти расторгли контракт с недобросовестным перевозчиком и оптимизировали маршрутную схему общественного транспорта

С 21 февраля отменяется маршрут № 6‑В и изменяется маршрут электробуса № 2‑Т.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своих соцсетях о важных изменениях в сфере транспортного обслуживания горожан. Речь идет о расторжении контракта с перевозчиком, который, несмотря на претензиционную работу и штрафы, продолжал нарушать свои контрактные обязательства и вызывать нарекания пассажиров. А также об изменении в схеме городских маршрутов общественного транспорта с учетом пожеланий граждан.

Более всего вопросов в последнее время накопилось к работе маршрутов № 6‑В и № 73‑Б. Последний — лидер по протяженности, составляет 18,3 км.

16 февраля таганрогские власти расторгли контракт с перевозчиком — ООО «Пассажиртранс, который обслуживал маршруты № 1, 4, 14, 29, 73‑Б. Далее были проведены доконкурсные процедуры, и внедрен новый подход: один маршрут — один лот.

«Уверена, это позволит в дальнейшем оперативнее реагировать на нарушения: в случае ненадлежащего исполнения обязательств контракт будет расторгаться по конкретному маршруту, не затрагивая остальные», — прокомментировала новую схему Светлана Камбулова.

По итогам доконкурсных процедур маршруты № 1, 4, 14, 29 будет обслуживать ООО «Маршрутное такси „Южный город“» (г. Таганрог); а на обслуживание маршрута № 73‑Б (микрорайон ПМК — пл. Авиаторов) контракт заключен с ИП Бекировым А. Р. (Краснодарский край).

«Уже завтра, 21 февраля, на маршрут № 73-Б выходят 10 автобусов, что позволит соблюдать интервал движения 10-15 минут. Согласно представленным в заявке документам, возраст подвижного состава не превышает 2–3 года. Маршрут, проходящий через улицу Дзержинского и имеющий важное социальное значение, обеспечит жителям доступ к школам, детским садам и другим учреждениям», — пояснила Светлана Камбулова.

Что касается маршрута № 6-В, то с завтрашнего дня он отменен. На его работу поступало большое количество обращений от профсоюзов и работников предприятий «Красный Котельщик» и «Красный Гидропресс» (20‑я проходная), проживающих в Северном районе и ПМК и использующих данный маршрут.

Однако без транспортного обслуживания жители отдаленных районов не останутся. Решено восстановить регулярное автобусное сообщение, которое соединяло бы микрорайоны «Андреевский» и ПМК с другими частями города.

Маршрут № 2-Т будет проходить от ЖК «Андреевский» через Новый вокзал, по ул. Москатова, ул. Ленина — до Дворца молодежи. Это позволит разгрузить ул. Дзержинского, по которой сейчас проложены пять городских маршрутов автобусов (№ 31, 35, 36, 73, 74) и три маршрута трамваев (№ 2, 4, 7), а также связать связать более быстрым маршрутом жителей ЖК «Андреевский», ПМК и Северного жилого массива с центральной частью города, а также с социальными и учебными организациями, такими как больницы № 2 и № 7, родильный дом г. Таганрога, ДК «Фестивальный», бассейн «Дельфин», ледовая арена, политехнический институт ДГТУ, МФЦ г. Таганрога и пр., подчеркнула глава города.

Светлана Камбулова заверила, что мнение жителей после внесенных изменений будет внимательно отслеживаться, и напомнила, что конструктивные предложения по работе транспорта можно направлять в управление транспорта города Таганрога по телефонам: 8 (8634) 39‑30‑58 8 (8634) 36‑12‑93.

Фото Анатолия Ивашова (из архива).