В Таганроге винодел Максим Тройчук рассказал про донские автохтоны

На открытии российского винного бутика в Таганроге руководитель «Винодельни Ведерниковъ» Максим Тройчук рассказал о тонкостях виноделия в донском регионе.

Бутик представил коллекции российских производителей — игристых и тихих вин Русского винного дома «Абрау-Дюрсо», «Винодельни Ведерниковъ», винодельни «Юбилейная» и других. Безалкогольная продукция тоже присутствовала — лимонад, вода из природных источников и даже масло из виноградной косточки.

20 лет назад «Винодельню Ведерниковъ» основал отец Максима Валерьевича, Валерий Владимирович Тройчук. Здесь сделали акцент на донские автохтонные сорта винограда и не промахнулись. Продукцию винодельни высоко оценили и российские, и зарубежные профессионалы и эксперты.

Технологии работы с известными сортами, к примеру, «совиньон блан», «пино нуар», «шардоне» — «обкатаны» по всему миру. А вот для понимания, как работать с местными «красностопом золотовским», «цимлянским черным», «сибирьковым» компании пришлось активно экспериментировать. По словам Максима Тройчука, «высеченной в камне» технологии по-прежнему нет, однако за 20 лет виноделами компании собраны лучшие практики, в том числе мировые, которые адаптированы к специфическим донским условиям.

Руководитель «Винодельни Ведерниковъ» ответил на несколько вопросов для читателей «Таганрогской правды».

— Максим Валерьевич, что самое сложное в виноделии Ростовской области?

— В первую очередь, у нас — укрывное виноградарство. В отличие от Краснодарского края. Сейчас в «Ведерникове» практически завершен процесс укрывания винограда. До апреля лоза будет под землёй, а потом, за очень короткий промежуток времени нужно будет её освободить из подземного «заточения», подвязать, обрезать некоторые участки. Для этого требуется большой объём человеко-часов и машино-часов, концентрация большого количества усилий в очень маленьком промежутке времени. В других регионах можно ухаживать за виноградом на протяжении всей зимы, нет необходимости его закапывать и откапывать очень быстро. Это намного более равномерная нагрузка на хозяйство. Плюс, от того, что мы более северный регион, с более континентальным климатом, у нас выше риски возвращения заморозков в конце апреля, начале мая. Донской регион еще и более засушливый.

— Что вы можете сказать про этот год? Про его урожай?

— Он стал логичным продолжением 2024 года, самого жаркого в истории метеонаблюдений человечества. В тот жаркий год запасы влаги, которые находились в почве, виноград исчерпал. В прошлом году урожай, который мы получили, соответствовал нашим климатическим ожиданиям. В 2025- ожидали жаркий год. Ожидали, что будут высокие сахара, высокие спирты. Текущий год отличался от предыдущего незначительно: продолжились засуха, жара. Однако, виноград повёл себя совершенно по-другому. Из-за тотального отсутствия влаги нарушился метаболизм винограда, и ягода просто одномоментно перестала набирать сахар. Вина получились другие, не такие мощные, не такие пышные, однако более сбалансированные. Это позволило нам чуть больше поэкспериментировать.

— Что особенно хорошее есть в донском виноделии?

— Автохтонные сорта винограда, которыми мы отличаемся от Краснодарского края, где их нет. В Крыму есть. Однако, скорее всего, у крымчан не получится сделать именно автохтонные сорта своими флагманами. В Ростовской области нам удалось то, что получается мало у кого в регионах мира — сделать местные аборигенные сорта винограда флагманами региона. Не просто какой-то изюминкой, экзотикой («посмотрите, что у нас есть»), а именно — сделать из местных сортов лучшие вина региона, и одни из лучших вин России.

Марина Даренская, фото автора