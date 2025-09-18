Главная » Благоустройство

В Таганроге ведется ямочный ремонт дорог

В администрации города рассказали о работах в сентябре.

В общей сложности к настоящему моменту устранена ямочность на общей площади 27 620 м². В сентябре дорожные специалисты выполнили следующие виды работ: 322,95 м² — нафрезеровано, 680,75 — заасфальтировано, 676 м² — выполнен ремонт тротуара, рассказала в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова.

Ямочный ремонт дорог велся на следующих улица: ул. Дачная, пер. 10-й Новый, пер. 1-й Кожевенный, заезды на ул. Дзержинского, ул Маршала Жукова (возле лицея), пер. 7-й Новый (от ул. Дачной до пер. 7-го Нового, 75), ул. Социалистическая.

«Работы ведутся в соответствии с графиком и будут продолжены. Благодарю за ваше понимание и терпение. Продолжаем работать над улучшением дорожной инфраструктуры нашего города», — написала глава города.

Фото из ТГ-канала Светланы Камбуловой

