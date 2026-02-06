Главная » #ЖКХ

В Таганроге ведутся аварийные работы на котельной по ул. Заводской, 1

Завершение работ запланировано на 16 часов 6 февраля.

Сегодня, 6 февраля, в Таганроге на котельной по адресу ул. Заводская, 1 ведутся аварийно-ремонтные работы, сообщили в администрации Таганрога.

Жилые дома, обслуживаемые этой котельной, в ближайшие часы могут испытывать перебои с подачей тепла, поскольку на время работ будут скорректированы параметры подачи теплоносителя, необходимого для отопления потребителей.

Работы планируется завершить до 16.00, уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога взяли на особый контроль работу четырех котельных города, в том числе и по ул. Заводская, 1.

«На котельной по ул. Заводской, 1 ведутся работы по капитальному ремонту одного котла. Установку нового оборудования и подключение планируем завершить до 31 марта 2026 года», — рассказала накануне глава Таганрога Светлана Камбулова.

