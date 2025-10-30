В Таганроге вдове погибшего полицейского передали государственную награду

В зале оперативных совещаний УМВД России по Таганрогу состоялась церемония передачи государственной награды (медали «За отличие в охране общественного порядка») вдове заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Леонида Панюшкина.

Полковника полиции Леонида Панюшкина в Таганроге многие знали. Он наш земляк — из Неклиновского района Ростовской области. После демобилизации из ВС РФ в 1997 году поступил на службу в органы внутренних дел. Служил на разных должностях, в том числе в подразделениях по вопросам миграции. Леонид Панюшкин прошел путь от инспектора до начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Таганрогу.

В сложное для страны время полковник полиции Панюшкин был направлен в служебную командировку на территорию освобожденной части Запорожской области для выполнения задач в рамках специальной военной операции. С февраля 2023 года он был назначен на должность заместителя начальника Управления по вопросам миграции Запорожского главка. По долгу службы неоднократно выезжал, рискуя жизнью, в районы боевого соприкосновения и в зону артиллеристских обстрелов со стороны ВСУ.

Под его руководством миграционная служба внесла огромный вклад в проведение Референдума о вхождении Запорожья в состав РФ. Леонид Паенюшкин также совместно с сотрудниками ФСБ участвовал в боевых операциях по выявлению и задержанию диверсионно-разведывательных групп и других пособников киевского режима. Проведена большая работа по миграционной линии.

«Несмотря на постоянную угрозу жизни, Леонид Петрович всегда был на переднем крае. Его беззаветная преданность и верность долгу, готовность всегда прийти на помощь товарищу, служили примером для всех нас, — говорят его сослуживцы. — Мы навсегда запомним его доброту, жизнерадостность, высокие духовные и моральные качества».

Жизнь оборвалась 30 января 2025 года. Этим летом ему бы исполнилось 50 лет.

В зале при вручении награды находились родители Леонида Панюшкина, жена, дочь и сын, а также заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майор полиции Тимур Марунчак, начальник УМВД России по Таганрогу полковник полиции Владимир Греков, личный состав таганрогской полиции, члены общественного совета, ветераны МВД. Все знали и уважали своего коллегу.

Специально на мероприятие, чтобы передать вдове Марине Александровне государственную награду ее мужа, прибыл начальник ГУ МВД по Запорожской области генерал-лейтенант полиции Олег Колтунов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2025 года за смелость и мужество, проявленные при исполнении служебного долга полковник полиции Леонид Панюшкин награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

«Я просто обязан был приехать в Таганрог, чтобы выполнить эту миссию, иначе поступить не мог, — рассказывает Олег Александрович, — ведь с Леонидом мы земляки и многие годы служили в таганрогской полиции. Его смерть – большая утрата для всех нас».

Генерал-лейтенант полиции Олег Колтунов поблагодарил родителей за воспитание сына-героя и семью за постоянную моральную поддержку своего коллеги.

От лица ветеранов МВД выступил полковник внутренней службы в отставке Александр Никонов, ранее возглавлявший штаб УМВД России по Таганрогу. Он поделился воспоминаниями о совместной службе и постоянными контактами с Леонидом Петровичем на протяжении почти 20 лет.

Полковник полиции Леонид Панюшкин выполнил свой долг перед Родиной, ценою жизни приближая Победу, которая, несомненно, будет за нами!

Анатолий Ивашов – член общественного совета УМВД России по Таганрогу, фото автора