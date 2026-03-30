В Таганроге в связи с ЧС развернута мобильная приемная полиции

В ней готовы оказать помощь горожанам, пострадавшим в ходе налета БПЛА.
В Таганроге для оперативной помощи жителям, пострадавшим в результате массированной вражеской атаки 29 марта, на фоне введенного режима ЧС развернута мобильная приемная полиции. Она призвана ускорить решение наиболее актуальных проблем граждан в условиях чрезвычайной ситуации.
Сотрудники готовы помочь в восстановлении утерянных документов, принять заявления о правонарушениях, оказать содействие в поиске пропавшего имущества, а также обеспечить охрану общественного порядка в зоне происшествия.
Мобильная приемная расположена в непосредственной близости от места происшествия по адресу: пер. Красногвардейский, 1.
Правоохранительные органы призывают всех нуждающихся в поддержке обращаться туда, гарантируя быстрое реагирование на обращения и всестороннюю помощь.
