Главная » Новости Таганрога

В Таганроге в связи с ЧС развернута мобильная приемная полиции

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

В ней готовы оказать помощь горожанам, пострадавшим в ходе налета БПЛА.

В Таганроге для оперативной помощи жителям, пострадавшим в результате массированной вражеской атаки 29 марта, на фоне введенного режима ЧС развернута мобильная приемная полиции. Она призвана ускорить решение наиболее актуальных проблем граждан в условиях чрезвычайной ситуации.

Сотрудники готовы помочь в восстановлении утерянных документов, принять заявления о правонарушениях, оказать содействие в поиске пропавшего имущества, а также обеспечить охрану общественного порядка в зоне происшествия.

Мобильная приемная расположена в непосредственной близости от места происшествия по адресу: пер. Красногвардейский, 1.

Правоохранительные органы призывают всех нуждающихся в поддержке обращаться туда, гарантируя быстрое реагирование на обращения и всестороннюю помощь.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости полиция режим ЧС Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru