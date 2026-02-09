Главная » Новости Таганрога

В Таганроге в рамках нацпроекта «Семья» помощь получили 430 семей

В течении четырех лет на реализацию́ будет выделено свыше 325 млн рублей.

В Таганроге в рамках реализуемого с 2025 года национального проекта «Семья» поддержку получили 430 семей. Финансирование из областного бюджета составило более 325 млн рублей на четырехлетний период. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

В ходе реализации проекта таганрожцами заключено 216 социальных контрактов на открытие собственного дела или трудоустройство, среди них 30 многодетных семей. Также 118 семей получили единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка и компенсацию за обучение детей. Ещё 95 семей воспользовались услугой бесплатного проката вещей первой необходимости для младенцев (коляски, ванночки, автокресла и др.).

Глава Таганрога напомнила, что в 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» новой мерой поддержки стала единовременная выплата 100 тыс. рублей беременным студенткам очной формы обучения при постановке на учет. На данный момент такая выплата назначена одной женщине.

