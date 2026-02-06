В Таганроге в рамках Года единства народов пройдут культурно-просветительские мероприятия

В программе — выставки, художественные конкурсы, музыкальные вечера и национальные фестивали.

В наступившем году, который Указом Президента Владимира Путина объявлен в России Годом единства народов, в Таганроге состоятся разноплановые мероприятия в учреждениях культуры и образования города. Программа уже подготовлена и опубликована на сайте администрации Таганрога.

Мероприятиями культурно-просветительской направленности будут охвачены учреждения культуры и образования города. Планируется, что в них примут участие таганрожцы всех возрастов. В программу включены выставки, художественные конкурсы, музыкальные вечера и национальные фестивали.

«В Таганроге мирно соседствуют представители более 100 национальностей, каждая из которых привносит свою уникальную культуру, обычаи и мировоззрение, — написала в свои соцсетях глава города Светлана Камбулова. — Для нас такие качества, как добрососедство и взаимное уважение, давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы гордимся тем, что именно в нашем городе традиционно поддерживаются межэтнические связи и гармония».

Фото: tagancity.ru (из архива)