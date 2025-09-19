Главная » #ЖКХ

В Таганроге в нескольких районах города сегодня днем ограничат водоснабжение

«Водоканал» ведет аварийные работы.

Очередной порыв на системе водоснабжения города случился по адресам: ул. Александровская — 13-й пер.; ул. Водопроводная 13; 19-й пер., 87. Бригады «Водоканала» уже приступили к восстановительным работам.

В этой связи с 10 до 16 часов 19 сентября водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе, ограниченном ул. Свободы, ул. Водопроводной, ул. Инструментальной, на Кислородной пл., переулках, а также в Центральной части города.

Ранее глава города Светлана Камбулова сообщала, что еженедельно сотрудники «Водоканала» устраняют порядка 50 повреждений на сетях водоснабжения.

Фото из архива

Таганрогская правда

