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В ГДК Таганрога в дефиле вышли мамы «Золотой звезды»

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В Городском доме культуре Таганрога прошел отчетный концерт образцового коллектива театра эстрадного шоу «Золотая звезда».

Культура

Увлеченные ребята под руководством своих наставников Марии Александровны Покровской и Татьяны Александровны Гузер-Дубровиной поразили зрителей многочисленными талантами. Девчонки и мальчишки слаженно танцевали, громко пели в унисон и артистично демонстрировали модные ансамбли.

Стараясь не уступать в талантах своим отпрыскам, в завершении отчетного концерта на сцене появились мамы, статно прошедшие в дефиле под бурные овации детей и взрослых. Наградой для прекрасных мам стали не только улыбки детей, но и благодарственные письма, врученные Марией Александровной и Татьяной Александровной.

Коллектив театра эстрадного шоу «Золотая звезда» блистательно отыграл отчетный концерт, а впереди ждут новые достижения в юбилейном 15 сезоне.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге рояль, флейта, гобой и мелодика звучали в Доме Чайковских.

Мария Ланкина

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда

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