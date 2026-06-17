В ГДК Таганрога в дефиле вышли мамы «Золотой звезды»

В Городском доме культуре Таганрога прошел отчетный концерт образцового коллектива театра эстрадного шоу «Золотая звезда».

Увлеченные ребята под руководством своих наставников Марии Александровны Покровской и Татьяны Александровны Гузер-Дубровиной поразили зрителей многочисленными талантами. Девчонки и мальчишки слаженно танцевали, громко пели в унисон и артистично демонстрировали модные ансамбли.

Стараясь не уступать в талантах своим отпрыскам, в завершении отчетного концерта на сцене появились мамы, статно прошедшие в дефиле под бурные овации детей и взрослых. Наградой для прекрасных мам стали не только улыбки детей, но и благодарственные письма, врученные Марией Александровной и Татьяной Александровной.

Коллектив театра эстрадного шоу «Золотая звезда» блистательно отыграл отчетный концерт, а впереди ждут новые достижения в юбилейном 15 сезоне.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге рояль, флейта, гобой и мелодика звучали в Доме Чайковских.

Мария Ланкина

Фото Олега Хмелевского