Главная » #ЖКХ

В Таганроге в 2026 году на развитие и содержание дорожного хозяйства запланировано 411 млн рублей

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, как будет финансироваться в текущем году содержание дорожного комплекса города.

#ЖКХ

На развитие и содержание дорожного хозяйства в 2026 году в Таганроге выделено 411,4 млн рублей, сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова. Самая большая статья расходов в рамках дорожного фонда — содержание дорог. На это выделено 211,7 млн руб.

«Сюда входит ежедневная работа, которую вы видите на улицах: уборка проезжей части и вывоз мусора, зимнее содержание (расчистка снега, обработка противогололёдными материалами), нанесение дорожной разметки и т. д.», — уточнила Светлана Камбулова.

На текущий ремонт выделено 92,2 млн руб. Эти деньги пойдут на оперативное устранение повреждений дорожного полотна: ямочный ремонт, ремонт «картами». Такая работа помогает поддерживать пропускную способность дорог и предотвращать серьезные разрушения асфальта, в том числе после перепадов температур.

Ещё 46,3 млн рублей выделены на освещение и безопасность дорог. В эту сумму заложена оплата электроэнергии для уличных фонарей, техническое обслуживание светофорных объектов, замена ламп и текущий ремонт линий наружного освещения.

«Понимаю, что потребность в ремонте дорог зачастую превышает текущие бюджетные возможности. Но четкое планирование позволяет нам эффективно распределять ресурсы и поддерживать порядок на ключевых маршрутах», — подчеркнула глава Таганрога.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дороги новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru