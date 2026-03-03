В Таганроге в 2026 году на развитие и содержание дорожного хозяйства запланировано 411 млн рублей

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, как будет финансироваться в текущем году содержание дорожного комплекса города.

На развитие и содержание дорожного хозяйства в 2026 году в Таганроге выделено 411,4 млн рублей, сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова. Самая большая статья расходов в рамках дорожного фонда — содержание дорог. На это выделено 211,7 млн руб.

«Сюда входит ежедневная работа, которую вы видите на улицах: уборка проезжей части и вывоз мусора, зимнее содержание (расчистка снега, обработка противогололёдными материалами), нанесение дорожной разметки и т. д.», — уточнила Светлана Камбулова.

На текущий ремонт выделено 92,2 млн руб. Эти деньги пойдут на оперативное устранение повреждений дорожного полотна: ямочный ремонт, ремонт «картами». Такая работа помогает поддерживать пропускную способность дорог и предотвращать серьезные разрушения асфальта, в том числе после перепадов температур.

Ещё 46,3 млн рублей выделены на освещение и безопасность дорог. В эту сумму заложена оплата электроэнергии для уличных фонарей, техническое обслуживание светофорных объектов, замена ламп и текущий ремонт линий наружного освещения.

«Понимаю, что потребность в ремонте дорог зачастую превышает текущие бюджетные возможности. Но четкое планирование позволяет нам эффективно распределять ресурсы и поддерживать порядок на ключевых маршрутах», — подчеркнула глава Таганрога.

