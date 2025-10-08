Главная » #ЖКХ

В Таганроге устраняют коммунальную аварию на улице Воскова

В соцсетях жители Таганрога обсуждают затопленную улицу Воскова. Сообщается, что из-за порыва на водоводе водой заливает тротуар и дворы частных домов.

Местные жители отмечают, что коммунальные аварии в этом районе происходят несколько раз в год, а в сезон дождей улица просто не успевает высыхать. При этом рядом находятся детский сад и школа.

«Таганрожцы обращаются к городским властям с просьбой заменить старый водопровод, пока его не прорвало полностью», — пишет о ситуации местное интернет-издание.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что 8 октября ведутся работы по устранению аварийной ситуации на трубопроводе холодного водоснабжения Д=500 мм в районе жилого дома № 42 по ул. Воскова. Завершить их городской «Водоканал» планирует до 18 часов.

«Водовод по улице Воскова имеет большой физический износ, работы по замене наиболее аварийных участков запланированы на 2026 и 2027 годы. Возникающие в процессе эксплуатации аварийные ситуации устраняются в нормативные сроки», — уточняется в комментарии.

