В Таганроге установили пескоуловитель для ливневки у «Черного моста»

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В Таганроге ведется ремонт ливневой канализации в переулке Малом Садовом в районе «Чёрного моста». Как сообщает МКУ «Благоустройство», на объекте уже установлен пескоуловитель.

#ЖКХ

Кроме того, рабочие подготовили подушку из щебня под устройство бетонного основания.

«Прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства для жителей и завершить ремонт в установленные сроки», — пишет источник.

Напомним, что во время ремонта, собираются обустроить  бетонное основания под лотки, монтаж пескоуловителей с обеих сторон, а также заасфальтировать территорию около решётки ливневой системы. По контракту, работы планируется завершить до 30 ноября.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за неделю ликвидировали 61 аварию на водопроводных сетях.

Фото МКУ «Благоустройство»

ЖКХ ливневка новости ремонт Таганрог Черный мост
