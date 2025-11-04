В Таганроге установили пескоуловитель для ливневки у «Черного моста»

В Таганроге ведется ремонт ливневой канализации в переулке Малом Садовом в районе «Чёрного моста». Как сообщает МКУ «Благоустройство», на объекте уже установлен пескоуловитель.

Кроме того, рабочие подготовили подушку из щебня под устройство бетонного основания.

«Прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства для жителей и завершить ремонт в установленные сроки», — пишет источник.

Напомним, что во время ремонта, собираются обустроить бетонное основания под лотки, монтаж пескоуловителей с обеих сторон, а также заасфальтировать территорию около решётки ливневой системы. По контракту, работы планируется завершить до 30 ноября.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за неделю ликвидировали 61 аварию на водопроводных сетях.

Фото МКУ «Благоустройство»