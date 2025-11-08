Главная » Город

В Таганроге начались работы по устранению деформаций дорожного полотна

О старте работ по устранению деформаций на дорогах сообщает МКУ «Благоустройство».

«На текущей неделе выполнены работы по асфальтированию участков автомобильных дорог на переулке Чугунном и улице 3-й Новоселовской», — информирует учреждение

Обновлено дорожное покрытие общей площадью 685 квадратных метров.

Работы продолжаются. В ближайшее время запланировано отремонтировать участки автомобильных дорог по улицам Ломоносова, Социалистической, Николаевскому Шоссе.

Фото: Telegram-канал МКУ «Благоустройство»

