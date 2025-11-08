В Таганроге начались работы по устранению деформаций дорожного полотна

О старте работ по устранению деформаций на дорогах сообщает МКУ «Благоустройство».
«На текущей неделе выполнены работы по асфальтированию участков автомобильных дорог на переулке Чугунном и улице 3-й Новоселовской», — информирует учреждение
Обновлено дорожное покрытие общей площадью 685 квадратных метров.
Работы продолжаются. В ближайшее время запланировано отремонтировать участки автомобильных дорог по улицам Ломоносова, Социалистической, Николаевскому Шоссе.
Ранее мы рассказывали, что в Таганроге установили пескоуловитель для ливневки у «Черного моста»
Фото: Telegram-канал МКУ «Благоустройство»
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».