Главная » Город

В Таганроге усилят охрану порядка во время пасхальных богослужений и перекроют автомобилям подъезды к храмам

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

В Таганроге введены дополнительные меры безопасности в период празднования Пасхи. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что все подъезды к храмам будут закрыты для личного транспорта.

Православные христиане готовятся к главному празднику церковного года — Светлому Христову Воскресению. Всенощное бдение начнется вечером 11 апреля, а в воскресенье, 12 апреля, во всех храмах города пройдут торжественные богослужения и освящение пасхальных угощений.

«С учетом большого скопления людей у храмов и на прилегающих территориях в период пасхальных торжеств в городе введен специальный усиленный режим охраны общественного порядка. Все подъезды к храмам будут перекрыты для личного транспорта», — подчеркнула Камбулова.

Для обеспечения порядка будут задействованы дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов. Им в помощь привлекут патрули казачьих обществ и добровольные народные дружины.

Ранее мы рассказали, когда пасхальные богослужения и освящение куличей пройдут в Таганроге 11 и 12 апреля.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность новости Пасха Таганрог храмы Таганрога
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru