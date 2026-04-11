В Таганроге усилят охрану порядка во время пасхальных богослужений и перекроют автомобилям подъезды к храмам

В Таганроге введены дополнительные меры безопасности в период празднования Пасхи. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что все подъезды к храмам будут закрыты для личного транспорта.

Православные христиане готовятся к главному празднику церковного года — Светлому Христову Воскресению. Всенощное бдение начнется вечером 11 апреля, а в воскресенье, 12 апреля, во всех храмах города пройдут торжественные богослужения и освящение пасхальных угощений.

«С учетом большого скопления людей у храмов и на прилегающих территориях в период пасхальных торжеств в городе введен специальный усиленный режим охраны общественного порядка. Все подъезды к храмам будут перекрыты для личного транспорта», — подчеркнула Камбулова.

Для обеспечения порядка будут задействованы дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов. Им в помощь привлекут патрули казачьих обществ и добровольные народные дружины.

