В Таганроге усилен контроль за качеством дорожной разметки

Работы по нанесению «зебры» на таганрогских улицах продолжаются, они ведутся в основном в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению.

В Таганроге продолжается обновление дорожной разметки — эта работа направлена на повышение безопасности на дорогах. В рамках муниципального контракта запланировано обновление пешеходных переходов на 38 улица и переулках города в разных районах. На данный момент разметка полностью нанесена на улицах Петровская и Греческая. Минувшей ночью специалисты начали работы на улицах Ленина и Москатова, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Она отметила, что в ходе проверки были выявлены отдельные замечания к качеству разметки на некоторых участках. Ситуацию власти обсудили с подрядчиком: все недочеты зафиксированы, их устранение взято под контроль. Усилен надзор за соблюдением технологий и качеством используемых материалов — важно, чтобы конечный результат соответствовал установленным стандартам.

«Обращаюсь к водителям: пожалуйста, будьте особенно внимательны в зонах проведения работ — снижайте скорость и неукоснительно соблюдайте требования временных дорожных знаков. Ваша бдительность — залог безопасности и для дорожных рабочих, и для всех участников движения», — написала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой.