В Таганроге упавшее дерево убрали после обращения через платформу обратной связи

Воспользоваться возможностями платформы обратной связи может каждый житель Таганрога.

Таганрожцы через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» сообщили о проблеме: в районе дома № 9/1 по Калужскому проезду упало дерево. Сотрудники муниципального центра управления (МЦУ) передали поступившую информацию в МКУ «Благоустройство».

«Проблема была решена: дерево, мешавшее проезду, оперативно убрали», — информирует городская администрация.

Напоминаем, сообщить о проблеме в сфере благоустройства и ЖКХ можно через портал Госуслуг.

Фото: администрация Таганрога

