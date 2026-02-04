Главная » Город

В Таганроге УК «Уютный мир» лишат лицензии за долги, 56 жалоб и просроченный аттестат директора

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

В Таганроге управляющая компания «Уютный мир» лишится лицензии в марте из-за системных нарушений. Об этом сообщил руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.

По его словам, компания допустила ряд серьезных нарушений лицензионных требований. Среди них — задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие своевременно заключенных договоров на содержание внутридомового газового оборудования. Кроме того, УК не в полном объеме размещала информацию в государственной информационной системе ЖКХ, а у  директора организации истек срок действия квалификационного аттестата.

Деятельность компании сопровождалась многочисленными жалобами жителей, от которых за два последних года в Госжилинспекцию поступило 56 обращений. В итоге было инициировано 38 проверок, большинство которых  закончились срывом, а материалы переданы в суд для привлечения организации к административной ответственности.

После прекращения лицензии 17 многоквартирных домов  исключат из реестра. По словам Павла Асташева, жителям предстоит принять решение на общем собрании о выборе другой УК или иного способа управления.

«Если жители не примут решение, то администрация города проведет открытый конкурс на заключение договора управления многоквартирными домами или назначит временную УК», — пояснил он.

Ранее мы рассказали, что таганрогская УК возглавила антирейтинг по задолженности за электроэнергию.

Фото donland.ru (из архива)

