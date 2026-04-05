В Таганроге ученики пострадавшей от атаки школы временно будут заниматься в другом учебном учреждении

В Таганроге ученики школы № 26, пострадавшей от воздушной атаки в конце марта, с понедельника, 6 апреля, приступят к занятиям в школе № 27. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, с семьями учащихся уже проведены все необходимые организационные мероприятия. Параллельно в здании поврежденной школы ведутся первоочередные восстановительные работы, в частности, замена оконных блоков. Средства на эти цели были оперативно выделены из резервного фонда администрации Таганрога.

«Ждем результатов технического обследование здания, чтобы принять решение о сроках восстановления здания», — отметила Светлана Камбулова.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой