В Таганроге ученики пострадавшей от атаки школы временно будут заниматься в другом учебном учреждении

В Таганроге ученики школы № 26, пострадавшей от воздушной атаки в конце марта, с понедельника, 6 апреля, приступят к занятиям в школе № 27. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, с семьями учащихся уже проведены все необходимые организационные мероприятия. Параллельно в здании поврежденной школы ведутся первоочередные восстановительные работы, в частности, замена оконных блоков. Средства на эти цели были оперативно выделены из резервного фонда администрации Таганрога.
«Ждем результатов технического обследование здания, чтобы принять решение о сроках восстановления здания», — отметила Светлана Камбулова.
