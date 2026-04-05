Главная » #Образование

В Таганроге ученики пострадавшей от атаки школы временно будут заниматься в другом учебном учреждении

На чтение 1 мин Просмотров 128 Опубликовано

В Таганроге ученики школы № 26, пострадавшей от воздушной атаки в конце марта, с понедельника, 6 апреля, приступят к занятиям в школе № 27. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#Образование

По ее словам, с семьями учащихся уже проведены все необходимые организационные мероприятия. Параллельно в здании поврежденной школы ведутся первоочередные восстановительные работы, в частности, замена оконных блоков. Средства на эти цели были оперативно выделены из резервного фонда администрации Таганрога.

«Ждем результатов технического обследование здания, чтобы принять решение о сроках восстановления здания», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога посетила в больнице пострадавших от ночной атаки.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru