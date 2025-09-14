Главная » Город

В Таганроге участие в выборах принял столетний ветеран Великой Отечественной войны

В Таганроге на выборах губернатора Ростовской области  проголосовал участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Кушнарев, сообщает донской Избирком.

Члены УИК № 2267 посетили ветерана на дому. В январе 2025 года Иван Кушнарев отметил столетний юбилей.

«Для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на свой избирательный участок, предусмотрена возможность проголосовать дома — члены участковых избирательных комиссий обязательно посетят избирателей, чтобы у каждого была возможность принять участие в голосовании», — отмечается в сообщении.

Подать заявку на голосование на дому можно 14 сентября до 14 часов. Избирательные участки будут работать до 20 часов, затем начнется подсчет голосов.

Маломобильным гражданам, пенсионерам, инвалидам Таганрога, которые решат проголосовать на избирательных участках, помогают волонтеры проекта «Дорога на выборы», организованного Избиркомом Ростовской области и территориальными комиссиями города.

По данным первых двух дней голосования на выборах губернатора, явка избирателей в Таганроге составила 19,1%.

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

