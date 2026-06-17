В Таганроге стартовала акция «Время НЕзависимых» для борьбы с наркоманией

В Таганроге с 17 по 26 июня проходит серия мероприятий в рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых», приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией. Как сообщили в городском управлении МВД, основная цель акции — сформировать у молодежи негативное отношение к употреблению наркотиков и провести разъяснительную работу с несовершеннолетними о вреде таких веществ.

В ведомстве напомнили, что за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, российским законодательством предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. В частности, по Уголовному кодексу РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств и психотропных веществ (статья 228) грозит лишение свободы до 15 лет. За их производство, сбыт или пересылку (статья 228.1) наказание может достигать пожизненного срока. Хищение или вымогательство таких веществ (статья 229) карается лишением свободы до 20 лет, а контрабанда (статья 229.1) — вплоть до пожизненного. Склонение к потреблению наркотиков (статья 230) наказывается сроком до 15 лет, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества (статья 231), — до 8 лет, а организация или содержание притонов (статья 232) — до 7 лет лишения свободы.

Административная ответственность также предусматривает серьезные санкции. Так, за потребление наркотиков без назначения врача или отказ от медосвидетельствования (статья 6.9 КоАП РФ) грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Уклонение от лечения или реабилитации (статья 6.9.1) может повлечь штраф в том же размере или арест до 30 суток. Незаконный оборот наркотиков (статья 6.8) наказывается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток. За незаконное культивирование растений (статья 10.5.1) предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Потребление наркотиков в общественных местах (статья 20.20) также влечет штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Городское УМВД обратилось к жителям Таганрога с просьбой сообщать о местах скопления наркоманов, притонах и лицах, сбывающих наркотические или психотропные вещества, по телефонам: 02 или 102 (с мобильного). В ведомстве подчеркнули, что конфиденциальность источника информации гарантируется.

Фото ГУВД РО (из архива)