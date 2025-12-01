Главная » #Образование

В Таганроге специалисты провели мастер-класс для работников школьных столовых

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В Таганроге прошел мастер-класс для работников школьных столовых, направленный на повышение качества детского питания. Специалисты Таганрогского технологического техникума питания и торговли представили поварам новые рецепты, соответствующие современным тенденциям здорового питания и подходящие для включения в школьное меню.

#Образование

В ходе занятия участники изучили разнообразные рецептуры, включая блюда для вегетарианцев, безглютеновые и гипоаллергенные варианты, что позволяет учитывать индивидуальные потребности учащихся. Эксперты показали, как из доступных продуктов и с помощью несложных техник можно готовить не только полезную, но и визуально привлекательную для детей еду, способствуя формированию правильных пищевых привычек. Повара активно обменивались профессиональным опытом, что способствовало продуктивному диалогу.

По итогам встречи были подготовлены рекомендации по обновлению школьного меню, а также предложены варианты сезонных блюд, позволяющие максимально использовать свежие и полезные продукты местного производства.

Ранее мы рассказали, как приготовить наваристый московский борщ по классическому рецепту.

Фото tagobr.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог школьное питание
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru