В Таганроге специалисты провели мастер-класс для работников школьных столовых

В Таганроге прошел мастер-класс для работников школьных столовых, направленный на повышение качества детского питания. Специалисты Таганрогского технологического техникума питания и торговли представили поварам новые рецепты, соответствующие современным тенденциям здорового питания и подходящие для включения в школьное меню.

В ходе занятия участники изучили разнообразные рецептуры, включая блюда для вегетарианцев, безглютеновые и гипоаллергенные варианты, что позволяет учитывать индивидуальные потребности учащихся. Эксперты показали, как из доступных продуктов и с помощью несложных техник можно готовить не только полезную, но и визуально привлекательную для детей еду, способствуя формированию правильных пищевых привычек. Повара активно обменивались профессиональным опытом, что способствовало продуктивному диалогу.

По итогам встречи были подготовлены рекомендации по обновлению школьного меню, а также предложены варианты сезонных блюд, позволяющие максимально использовать свежие и полезные продукты местного производства.

Фото tagobr.ru