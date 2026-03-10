Главная » Новости Таганрога

В Таганроге состоялся концерт, посвященный Году единства народов России

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

На сцене выступали творческие коллективы национальных танцев.

Новости Таганрога

В Таганроге, в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова, накануне весеннего женского дня состоялась литературно-музыкальная встреча-концерт «Мы — единое целое», посвященная Году единства народов России.

Это событие стало праздником культуры и искусства, объединившим людей разных национальностей и вероисповеданий. Зрители тепло встречали выступления, посвященные культурному наследию народов России. Свои лучшие номера продемонстрировали студия национального танца «Лезгинка» (Местная культурно-просветительская общественная организация «Дагестанская община города Таганрога»), ансамбль армянских танцев «Урарту» (Таганрогская городская армянская общественная организация национально-культурной автономии «Наири») и ООМНКА «Белорусы Неклиновского района».

Участники мероприятия и его организаторы — отдел ЦГПБ им. А. П. Чехова «Центр культурных программ», уверены, что творческая встреча стала символом того, что единство и взаимопонимание — это ценности, которые каждый должен беречь и приумножать, а также напомнила, что все мы — часть одной большой и дружной семьи народов России.

Фото: администрация г. Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Год единства народов новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru