В Таганроге состоялся концерт, посвященный Году единства народов России

На сцене выступали творческие коллективы национальных танцев.

В Таганроге, в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова, накануне весеннего женского дня состоялась литературно-музыкальная встреча-концерт «Мы — единое целое», посвященная Году единства народов России.

Это событие стало праздником культуры и искусства, объединившим людей разных национальностей и вероисповеданий. Зрители тепло встречали выступления, посвященные культурному наследию народов России. Свои лучшие номера продемонстрировали студия национального танца «Лезгинка» (Местная культурно-просветительская общественная организация «Дагестанская община города Таганрога»), ансамбль армянских танцев «Урарту» (Таганрогская городская армянская общественная организация национально-культурной автономии «Наири») и ООМНКА «Белорусы Неклиновского района».

Участники мероприятия и его организаторы — отдел ЦГПБ им. А. П. Чехова «Центр культурных программ», уверены, что творческая встреча стала символом того, что единство и взаимопонимание — это ценности, которые каждый должен беречь и приумножать, а также напомнила, что все мы — часть одной большой и дружной семьи народов России.

Фото: администрация г. Таганрога