В Таганроге снизилось общее число ДТП за год, но выросла тяжесть последствий

Основной причиной ДТП в Таганроге остается нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами.

Состоялась пресс-конференция начальника отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Таганрогу майора полиции Сергея Голынского с представителями городских СМИ. Он рассказал об итогах работы структурного подразделения в 2025 году, ответил на вопросы журналистов.

Приведенные Сергеем Голынским статистические данные свидетельствуют: о состоянии аварийности в городе нельзя судить однозначно. В прошлом году зарегистрировано 2454 ДТП, а в 2024-м – 2548. С одной стороны, наблюдается снижение, но в 2025 году выросло количество происшествий, в которых пострадали люди (125, было 120). Вдвое увеличилось и число погибших в ДТП – 12 человек вместо шести. Но снизилось количество происшествий с участием детей – с 21 до 19. Меньшее количество детей получили ранения. Если в 2024 году их было 25, то в 2025-м – 20.

Основными видами ДТП остаются столкновения (их совершено 57) и наезды на пешеходов (количество уменьшилось до 48, в 2024 году – 51). В результате наездов погибли пять человек, 47 получили ранения.

Ни одно дорожно-транспортное происшествие не остается без внимания, все подвергаются тщательному анализу. Причем рассматриваются не только действия их участников, но и улично-дорожная составляющая, возникшие предпосылки. В целях объективности инспекторы выезжают на место происшествия повторно, даже в ночное время. Это позволяет определить наиболее опасные участки, на которых чаще всего совершаются ДТП, и принять соответствующие меры. К ним относится установка светофоров, искусственных дорожных неровностей (ИДН, или «лежачих полицейских») и камер видеонаблюдения, нанесение разметки с изменением направления движения автотранспорта.

Первопричинами совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Водители нарушают правила проезда пешеходных переходов, очередности проезда, требования сигналов светофоров. Пешеходы в долгу не остаются. Если водители при нарушении правил проезда пешеходных переходов в прошлом году совершили 19 ДТП, то по вине пешеходов (в основном людей пожилого возраста) их произошло 15 – лишь немногим меньше.

Принимаются дополнительные меры, например, уже названная установка ИДН. В 2025-м искусственными дорожными неровностями обустроено еще пять пешеходных переходов. На отдельных участках, где отмечалась повышенная аварийность, их монтаж позволил свести ДТП на нет.

Очередная мера – использование камер видеонаблюдения. Сейчас их в Таганроге установлено только 10, что на 595 километров городских дорог недостаточно. Надо как минимум в пять раз больше.

И, конечно, установка светофоров. Они значительно снижают количество совершаемых ДТП на аварийно-опасных перекрестках. Процесс установки длительный, требует денег и согласований. В прошлом году их установлено четыре, в наступившем подана заявка на установку еще по четырем адресам.

Остается в приоритете борьба с водителями, севшими за руль в стоянии алкогольного опьянения. В прошлом году инспекторами было пресечено 334 таких нарушения, что позволило предотвратить не одно ДТП. К сожалению, отмечаются случаи, когда отдельные водители за подобные нарушения задерживаются повторно. В 2025 году таких случаев зафиксировано 38.

Поистине головная боль – езда несовершеннолетних по дорогам общего пользования на спортивных, кроссовых мотоциклах и питбайках. Начало сезона таких нарушений приходится на май-июнь каждого года. Родители, не думая, покупают детям опасные «игрушки», а потом раскаиваются, когда ребенок, совершая ДТП, калечится сам или калечит другого участника дорожного движения.

Сергей Голынский предупредил, что для пресечения нарушений ПДД в структурном подразделении используется несколько специальных автомобилей. На них не нанесена цветографическая раскраска, отсутствуют проблесковые красно-синие маячки, у них обычные государственные номера на белом фоне. Сотрудники движутся в общем потоке машин – только установленная аппаратура фиксирует нарушения, а информация передается ближайшему экипажу ДПС.

Также начальник отдела Госавтоинспекции обратил внимание на проблему установки зимней резины. Согласно техническому регламенту, использование зимних шин обязательно в период с 1 декабря по 1 марта. Однако в Таганроге, даже несмотря на сложившуюся погодную обстановку, есть водители, которые катаются на летних шинах, подвергая смертельной опасности и себя, и окружающих. Ежедневно составляется минимум два материала по данному нарушению.

Проблемы в обеспечении безаварийности дорожного движения остаются, а значит, есть над чем работать, чтобы город стал безопасным для жителей. Но это дело не только сотрудников ГАИ. Пусть каждый водитель и пешеход начнет с себя — с соблюдения элементарных правил дорожного движения.

Евгений БУТЫЛИН, фото Госавтоинспекции