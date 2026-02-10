В Таганроге школьникам рассказали о формировании культуры безопасности

Учащимся гимназии 15 раздали технические памятки о действиях в критических ситуациях.

Сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога провели лекционное занятие для учащихся гимназии № 15. Мероприятие было направлено на формирование культуры безопасности и популяризацию знаний в области гражданской обороны.

В частности, инструктор и спасатели учреждения рассказали школьникам о возможных угрозах и правильных алгоритмах действий при возникновении критических ситуаций, а также обсудили с учащимися различные актуальные темы, в том числе «для чего создана единая государственная система предупреждения ЧС», «как правильно действовать при возгорании в школьном здании или в жилом помещении», «правила поведения на водных объектах в период ледостава» и «какими способами можно защититься от БПЛА».

В конце занятия школьники получили тематические памятки с важнейшей информацией в сфере ГО и ЧС, а также им напомнили о едином номере вызова экстренных служб «112», по которому можно круглосуточно и бесплатно обратиться за помощью в любой критической ситуации.

Фото: ТГ-канал МКУ «Управление защиты от ЧС».