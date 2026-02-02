В Таганроге сегодня случилось несколько порывов на системе водоснабжения

Аварийные бригады будут работать до конца светового дня — в некоторых районах города наблюдаются перебои с водой.

Сегодня в Таганроге специалисты «Водоканала» работают в нескольких точках — устраняют порывы на городском водоводе. В этой связи жители домов близлежащих к авариям районов до конца рабочего дня будут без воды.

В частности, из-з прорыва на водоводе диаметром 200 мм по адресу 14-й пер. — ул. Водопроводная будут изменены параметры водоснабжения в Центральном районе, на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной площади. Авариные работы в этой локации продлятся ориентировочно до 17.00.

Также устраняется авария по адресу ул. Транспортная, 18. Здесь случился прорыв на трубопроводе диаметром 100 мм. До 17 часов будут из-за ремонтных работ изменены параметры водоснабжения в районе, ограниченном ул. Транспортная, Безымянный пр.

Кроме того, аварийные работы сегодня также велись по адресу ул. Чехова, 346/2, где произошла утечка из колодца на трубопроводе диаметром 100 мм. К середине дня работы по плану должны быть завершены.

