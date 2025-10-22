Главная » #Здоровье

В Таганроге сделали прививки от гриппа более 65,5 тысяч человек

В Таганроге проходит предсезонная прививочная кампания, на сегодняшний день против гриппа вакцинировано 67 513 человек — 27,8% населения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что таганрожцы прививаются активнее, чем в среднем жители донского региона — общий охват вакцинацией населения по области составляет 26,5%.

По информации регионального Роспотребнадзора, сейчас в Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии  — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус.

Прививочная кампания продлится до 1 декабря. Напомним, что вакцинация рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям, страдающим хроническими заболеваниями людям, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

«Обращаюсь к работодателям — обратите внимание на важность вакцинации своих сотрудников. Создайте для этого необходимые условия», — отметила Светлана Камбулова.

Фото из архива

