В Таганроге с успехом прошел историко-музыкальный вечер, посвящённый памяти Анатолия Дурова

В Историко-краеведческом музее (Дворце Алфераки) с большим успехом прошёл историко-музыкальный вечер «Сквозь годы и аплодисменты», организованный совместно с музеем А.А. Дурова и посвящённый памяти клоуна-сатирика и дрессировщика Анатолия Анатольевича Дурова.

Зрители познакомились с выставкой, рассказывающей об этапах формирования Дуровской коллекции и истории создания музея артиста в Таганроге. Атмосферу настоящего циркового праздника помогли создать выступления артистов цирка, джаз-бэнда, шоу-балета и вокалистов.

Поводом к проведению вечера стали сразу две памятные даты. В 1940 году – 85 лет назад – по завещанию вдовы Дурова, Аннеты Юрьевны, всё имущество частного уголка-музея А.А. Дурова (включая урну с прахом артиста и все экспонаты), работавшего в Таганроге с 1929 года, было передано городскому краеведческому музею. Осенью 1940 года была открыта небольшая экспозиция, посвящённая артисту.

В 1955 году – 70 лет назад – в новой экспозиции краеведческого музея мемориальные предметы Дуровской коллекции разместились на втором этаже в составе комплекса «Культура, спорт, искусство». Всё это были первые шаги к созданию постоянной экспозиции, посвящённой великому цирковому артисту.

В 1988 году при активном содействии Народной артистки РСФСР Терезы Дуровой (племянницы Анатолия Дурова) и заведующей Историко-краеведческим музеем Галины Крупницкой в миниатюрном особняке в переулке Антона Глушко, 44 открылся Музей А.А. Дурова с постоянной экспозицией. Она освещала весь жизненный и творческий путь Анатолия Дурова, рассказывала о становлении таланта артиста на фоне развития мирового и российского циркового искусства, о его вкладе в создание нового циркового жанра, о многочисленных последователях и представителях династии Дуровых.

Яркая, интересная экспозиция просуществовала в неизменном виде более 30 лет, а в 2019 году в связи с проведением в музее ремонтно-реставрационных работ была демонтирована. Пока идёт работа над созданием новой экспозиции, сотрудники музея приглашают посетителей на временные выставки, мероприятия и спектакли, посвящённые истории и традициям отечественного циркового искусства, физической культуре и спорту, вопросам экологии и взаимоотношений человека и животных.

Как отметил заведующий музеем А.А. Дурова Дмитрий Артемьев, последние три года работы музея стали настоящей творческой лабораторией. Сотрудники ездили в научные экспедиции, пополняли цирковую коллекцию Таганрогского музея-заповедника, вели активную научную деятельность, находили новых партнёров для реализации интересных проектов.

В частности, с Творческим Союзом художников России, Воронежским областным краеведческим музеем и частными коллекционерами были организованы выставка авторской художественной куклы «Кукол дивный хоровод», выставка уникальных ёлочных игрушек из коллекции Светланы Гунько, выставки «Мир цирка» и «Цирк нашего детства». Каждая из них становилась событием в культурной жизни Таганрога, привлекая внимание жителей и гостей города.

Кстати, выставка «Цирк нашего детства» продолжает свою работу. Музей А.А. Дурова приглашает всех желающих «вернуться» в детские годы и вновь встретиться с завораживающим миром циркового искусства.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника, фото Владимира Дорда