В Таганроге с начала года появилась третья двойня и зарегистрирован сотый новорожденный

В феврале в Таганроге зарегистрирован сотый с начала нынешнего года новорожденный. А также третья по счету двойня — малыши появились на свет в семье Черноивановых, сообщает управление АГС Ростовской области.

Семья пополнилась сыном Ильей и дочкой Евой. Кстати только за первый месяц зимы текущего года в Ростовской области родилось 34 пары двойняшек.

«От всего сердца поздравляем родителей с появлением на свет замечательных малышей! Рождение двоих детей — это двойное счастье, двойная любовь и двойная гордость для родителей», — говорится в сообщении ведомства.

Параллельно в нашем городе произошло и другое значимое событие: в феврале отдел ЗАГС Таганрога зарегистрировал сотого по счету новорожденного. Им стала девочка Мария, первенец в семье Мешковых.

Фото Управления АГС Ростовской области