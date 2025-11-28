В Таганроге с начала года отловлено 223 безнадзорных собаки

Работа по отлову идет по заявкам жителей.

В МКУ «Благоустройство» отчитались о работе по отлову безнадзорных животных на территории города. С января по ноябрь на улицах Таганрога выловлено 223 особи, а только за ноябрь — 24 животных.

В текущем месяце безнадзорные собаки отлавливались по адресам: ул. Чехова, 43, 322а; пер. Лермонтовский, 32; ул. Театральная, 24; ул. Свободы, 17; район парка «Дубки»; район пер. 1-й Новый, 16; ул. Шаумяна, 9-12; «Лесная биржа»; пер. 4 Артиллерийский, 24; ул. Толбухина, 5-1.

В МКУ «Благоустройство» напомнили, что наряд-задания (заявки) на отлов безнадзорных животных формируются на основе анализа обращений, поступивших от граждан через различные каналы связи. Сообщить о бездомных собаках в той или иной точке города можно, оставив заявку в круглосуточной диспетчерской службе по номеру 8 8634 43 14 06.

Фото «Таганрогской правды»