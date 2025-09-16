В Таганроге с музейщиками Дона поделились опытом музейного проектирования  

16 сентября в Таганроге собрались представители донских государственных музеев, чтобы принять участие в региональном научно-практическом семинаре «Опыт музейного проектирования в государственных музеях Ростовской области».

Мероприятие, организаторами которого выступили областной Минкультуры и информационно-методический отдел Ростовского областного музея краеведения, прошло на базе Таганрогского музея-заповедника, где за последние годы было реализовано несколько значимых проектов. Среди них реставрация музея «Градостроительство и быт Таганрога» с созданием новой экспозиции «Портрет города во времени» (2019 год), создание народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» (2020), создание музея «Дом П.Е. Чехова» (2024), реставрация Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки) с созданием новой экспозиции «Таганрог: время, место, события, люди» (2025).

В нынешнем году также будет завершён большой двухлетний проект на открытом пространстве – воссоздание Гимназического сада у исторического здания чеховской гимназии. Готовится новая экспозиция в музее А.А. Дурова. Наметилось движение и в создании дома-музея Ф.Г. Раневской.

Директор ТГЛИАМЗ Елизавета Липовенко в своём докладе выделила три основных фактора, способствующих успешной проектной работе: стратегическое планирование, продуманная кадровая политика, поддержка Министерства культуры и Правительства Ростовской области.

«Мы гордимся тем, что авторами идей, лежащих в основе наших проектов, всегда являются сотрудники нашего коллектива. Из этих идей мы за счёт собственных средств формируем предпроектную документацию. Это позволяет, во-первых, предметно обсуждать будущие проекты в минкульте, а во-вторых, не опасаться, что впоследствии, когда будет объявлен конкурс и выделено финансирование, нам не спроектируют что-то несуразное или неприемлемое, – отметила она. – Искренне благодарю Министерство культуры и Правительство Ростовской области за то, нам доверяют и поддерживают наши начинания.

По итогам семинара отмечено, что новые проекты Таганрогского музея-заповедника – продолжение огромной работы по музеефикации объектов, связанных с выдающимися личностями, чьи имена – неотъемлемая часть истории и культурного достояния Ростовской области и всей России. Эти проекты не только вписываются в структуру музея-заповедника, но и органично дополняют сформированную в последние десятилетия систему государственных музеев Дона.

Источник и фото tgliamz.ru