В Таганроге «Россети-Юг» продолжают модернизацию энергетического комплекса

Подведены итоги работы Таганрогского РЭС с обращениями граждан.

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о том, что сделано в Таганроге по обновлению энергосетевого хозяйства города с начала 2026 года. Работы проводят специалисты Таганрогского РЭС филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго».

Среди того, что выполнено в январе-феврале, глава города отметила капитальный ремонт и техническое обслуживание ключевых объектов: шесть трансформаторных подстанций, шесть силовых трансформаторов, 0,26 км кабельных линий, которые обеспечивают электроснабжение коммунальной инфраструктуры, социальных учреждений и жилых районов города.

Что касается планов энергетиков на 2026 год в рамках инвестиционной программы, то в этом году запланированы масштабные реконструкции, которые повысят надежность электроснабжения. Речь идет о реконструкции кабельной линии 6 кВ от ПС Т‑Очистные сооружения, что обеспечит надежное электроснабжение для 4 200 потребителей на Мариупольском шоссе.

Кроме того, энергетики собираются реконструировать участок кабельной линии  6 кВ № 68/2 (РП‑7 — ТП‑252), что позволит обеспечить стабильным электроснабжением еще 2 000 потребителей на Мариупольском шоссе.

Глава Таганрога также рассказала о работе Таганрогского РЭС с обращениями граждан. Специалисты РЭС отслеживают запросы через соцсети и другие каналы коммуникации. С начала года отработано 77 обращений. По всем адресам проведены проверки и необходимые работы, качество электроснабжения «теперь полностью соответствует нормативам». В настоящее время в работе находится еще 50 обращений, связанных с качеством электроэнергии и неисправностями оборудования. Специалисты уже занимаются их решением, уточнила Светлана Камбулова.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря

