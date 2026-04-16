В Таганроге родителям «трудных» детей объяснили, как сделать летние каникулы ребенка безопасными и интересными

Состоялось городское родительское собрание с участием правоохранителей, специалистов службы занятости и представителей спортивных и культурных учреждений.

В Таганроге прошло городское родительское собрание «Мое яркое лето», направленное на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родителям предоставили рекомендации от представителей городских служб по основным аспектам безопасности в период летних каникул. Акцент был сделан на трех основных тематических блоках: безопасность, занятость, интересный досуг.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) рассказали об основных рисках, которым подвергаются дети и подростки летом. Это купание в запрещенных местах, пребывание на улице в позднее время, общение с сомнительными компаниями. Они также дали советы, как следить за ребенком без излишнего давления.

Центр занятости представил программы для подростков старше 14 лет, включая проект «Трудовой отряд «Юные экскурсоводы»». Этот проект позволяет школьникам заработать, развить коммуникативные навыки, узнать историю города и получить опыт выступлений.

Управление культуры, комитет по спорту и отдел по делам молодежи подготовили календарь мероприятий на лето: спортивные соревнования, мастер-классы, походы, волонтерские акции и работа лагерей.

«Уверена, когда все службы работают вместе, а родители получают четкую информацию — лето становится ярким, безопасным и полезным для каждого ребенка!» — прокомментировала мероприятие глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

