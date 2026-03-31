В Таганроге ремонт ливневки на пересечении Петровской и Гоголевского завершен, участок заасфальтирован

В Таганроге завершены работы по асфальтированию территории вокруг ливневой системы в центре города — на пересечении улицы Петровской и переулка Гоголевского. Работы, начатые еще в январе, позволили улучшить отвод дождевых вод и повысить безопасность пешеходного перехода, сообщает МКУ «Благоустройство».

В ходе ремонта специалисты демонтировали опалубку, установили металлический уголок по периметру проема ливнеприемного колодца и решетку закрытого типа. После этого яму засыпали песком и щебнем. 23 марта были проведены дополнительные работы по формированию эффективного отвода ливневых вод: сняли асфальтобетонное покрытие для выравнивания уклона профиля автомобильной дороги, что предотвратит скопление воды на пешеходном переходе.

В конце марта перед укладкой асфальта рабочие выполнили обеспыливание территории и обработали основание битумом для надежного сцепления покрытия.

Ранее мы рассказали, что на Поляковском и Николаевском шоссе Таганрога отремонтировали уличные светильники.

Фото МКУ «Благоустройство»