В Таганроге ремонт двух аварийных участков коллектора завершат до конца года

В Таганроге до конца текущего года завершится реконструкция двух аварийных участков канализационного коллектора по улице Мало-Почтовой.

Эти работы позволят повысить надежность городской системы водоотведения. Реконструкция ведется в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, где модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры обозначена губернатором Юрием Слюсарем как один из приоритетов.

Подрядчик — компания «Современные системы реновации» — восстанавливает участки коллектора общей протяженностью 3801 метр от улицы Мало-Почтовой до Выгонной улицы и по переулку 3-му Артиллерийскому.

На первом участке — от дома №32 по улице Мало-Почтовой до улицы 2-й Котельной — уже проложено 213 метров новых труб и монтируется бетонный саркофаг для защиты от давления грунта. На втором участке — между домами №46 и №32 по улице Мало-Почтовой уложено 102 метра трубопровода. Работы выполняются открытым способом с заменой устаревших железобетонных труб на современные полиэтиленовые.

«Наша цель — не просто реализовать план, а создать комфортные и безопасные условия для жителей города. По завершении реконструкции двух участков на улице Мало-Почтовой надежность городской канализации значительно возрастет», — отметил начальник участка по строительным работам компании «ССР» Константин Самородский.

Параллельно, в переулке 3-м Артиллерийском, продолжается подготовка 399-метрового участка для санации. Будет использован метод прокладки новой трубы внутри существующей. Полное завершение всех работ на объекте запланировано на 2026 год, когда специалисты проведут санацию коллектора протяженностью 555 метров.

