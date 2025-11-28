В Таганроге ремонт двух аварийных участков коллектора завершат до конца года

В Таганроге до конца текущего года завершится реконструкция двух аварийных участков канализационного коллектора по улице Мало-Почтовой.

Эти работы позволят повысить надежность городской системы водоотведения. Реконструкция ведется в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, где модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры обозначена губернатором Юрием Слюсарем как один из приоритетов.

Подрядчик — компания «Современные системы реновации» — восстанавливает участки коллектора общей протяженностью 3801 метр от улицы Мало-Почтовой до Выгонной улицы и по переулку 3-му Артиллерийскому.

На первом участке — от дома №32 по улице Мало-Почтовой до улицы 2-й Котельной — уже проложено 213 метров новых труб и монтируется бетонный саркофаг для защиты от давления грунта. На втором участке — между домами №46 и №32 по улице Мало-Почтовой уложено 102 метра трубопровода. Работы выполняются открытым способом с заменой устаревших железобетонных труб на современные полиэтиленовые.

«Наша цель — не просто реализовать план, а создать комфортные и безопасные условия для жителей города. По завершении реконструкции двух участков на улице Мало-Почтовой надежность городской канализации значительно возрастет», — отметил начальник участка по строительным работам компании «ССР» Константин Самородский.

Параллельно, в переулке 3-м Артиллерийском, продолжается подготовка 399-метрового участка для санации. Будет использован метод прокладки новой трубы внутри существующей. Полное завершение всех работ на объекте запланировано на 2026 год, когда специалисты проведут санацию коллектора протяженностью 555 метров.

Фото предоставлены пресс-службой компании «ССР»