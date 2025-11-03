Главная » Новости Таганрога

В Таганроге разыскивают 43-летнего мужчину в темно-зеленой куртке

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге пропал 43-летний Максим Александрович Блохин, который может нуждаться в медицинской помощи, сообщает на своей страничке ВК поисковый отряд «Лиза Алерт».

Новости Таганрога

Мужчина ушел из дома 17 октября и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поиску подключились волонтеры.

Пропавший был одет в темно-зеленую куртку, темно-коричневые кофту и спортивные штаны, белые туфли. Его рост 168 см, нормального телосложения, обрит наголо, глаза зеленые.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

Фото ВК «Лиза Алерт»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия пропал человек розыск Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru