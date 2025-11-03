В Таганроге разыскивают 43-летнего мужчину в темно-зеленой куртке

В Таганроге пропал 43-летний Максим Александрович Блохин, который может нуждаться в медицинской помощи, сообщает на своей страничке ВК поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мужчина ушел из дома 17 октября и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поиску подключились волонтеры.

Пропавший был одет в темно-зеленую куртку, темно-коричневые кофту и спортивные штаны, белые туфли. Его рост 168 см, нормального телосложения, обрит наголо, глаза зеленые.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

Фото ВК «Лиза Алерт»