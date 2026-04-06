В Таганроге расширяется практика социального наставничества для детей без родителей

Социальное наставничество становится одной из ключевых форм поддержки детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей. Такой формат предполагает регулярное участие взрослого наставника в жизни ребенка.

Город

В Таганроге АНО «Белый Ангел» готовит наставников при поддержке Регионального отделения «Единой России». Они помогают подросткам в учебе, профориентации и решении повседневных вопросов.

Теплая связь с подопечным складывается постепенно. Так, уже два года Марина поддерживает Кирилла, который является учеником 10 класса.

«Я учусь у него не меньше, чем он у меня: искренности, стойкости, умению ценить простые моменты. Кирилл знает, что может позвонить не только по делу, а просто так, обсудить новую игру или поделиться какой-то мелкой радостью», – поделилась наставница.

По словам девушки, процесс ее подготовки включал в себя три этапа: онлайн-уроки, проработку тренировочных кейсов в общении с подопечным и индивидуальное уточняющее общение с психологом. 

Присоединиться к Марине могут взрослые люди, готовые уделять время и внимание своим будущим товарищам.

Жителям Таганрога старше 25 лет предлагается стать наставниками, пройдя тестирование. Достаточно заполнить анкету https://crm.a-dobra.ru/form/mentor или обратиться к руководителю проекта Оксане Скотниковой по телефону +7 928 988-59-88.

Программа реализуется совместно с областным министерством образования и благотворительным фондом «Арифметика добра».

Расширение наставничества в Ростовской области позволяет большему числу подростков получать поддержку при выходе во взрослую жизнь. Развитию этого направления способствовало принятие в 2025 году областного закона, его обеспечила фракция «Единой России» в донском парламенте.

Поддержка социальных практик и комплексной защиты детства закреплена в народной программе партии. 

Фото: соцсети АНО «Белый Ангел»

